В Подмосковье открыли движение по предпоследней части Южно-Лыткаринской дороги Губернатор Воробьев открыл шестой участок Южно-Лыткаринской дороги

Москва3 авг Вести.Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги улучшит транспортную доступность для двух с половиной миллионов жителей Москвы и области. Об этом информационной службе "Вести" рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он запустил движение от жилого комплекса "Видный город" до Каширского шоссе.

Мы связали пять городских округов, шесть федеральных трасс дублером МКАД, который разгружает и делает там жизнь легче, лучше, удобнее людям. Меняется вообще здесь и экономика, и сама жизнь с точки зрения приехать на работу, поехать отдыхать отметил Воробьев

Последний, семикилометровый участок Южно Лыткаринской дороги, которые соединит трассу А-105 с Володарским шоссе откроют в сентябре.

Ранее были названы регионы России с самыми качественными и плохими дорогами.