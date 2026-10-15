Минтранс РФ: более 50% россиян оценивают состояние дорог как хорошее Никитин: более 50% россиян оценивают состояние дорог как хорошее

Москва15 окт Вести.Свыше 50% россиян оценивают состояние дорог как хорошее. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ИС "Вести".

Самое главное, чего добиваются наши дорожники, — это рост удовлетворенности граждан состоянием дорог. Мы видим хороший показатель: уже более 50% людей оценивают дороги как хорошие сказал министр

Высокие результаты в дорожной инфраструктуре достигаются за счет ряда факторов, пояснил он.

Первое — это темпы строительства. Все те поручения президента и задачи, которые поставлены в национальных проектах, выполнены на 2026 год и будут выполнены также до 2030 года. Все это заложено в проектировках трехлетнего бюджета… Второе — это работа с регионами по приведению в порядок опорной сети, дорожной сети в городах и в целом региональной сети. Здесь наша задача — это поддерживать регионы, с одной стороны, субсидиями, и такие субсидии регионам идут, а с другой стороны — необходимым нормативным обеспечением перечислил Никитин

Он также указал на дополнительные источники наполнения региональных дорожных фондов. Министерство наладило работу по контролю за перевесом автомобилей. Также уделили особое внимание работе со штрафами, число которых существенно возросло. Все это наполняет дорожные фонды и позволяет делать дороги лучше, отметил министр.

Планирование дорожной сети напрямую связано с вопросами развития общественного транспорта и с поручениями президента, на что сейчас Минтранс обращает особое внимание.

Это дороги к социальным учреждениям: школам, больницам, детским садам. Не все регионы делают это на сегодня хорошо, но уже в новых наших соглашениях, по которым мы будем давать субсидии, напрямую учитывается задача, чтобы в первую очередь регионы направляли деньги на такого рода проекты. И мы за этим будем особенно следить, чтобы люди видели, что те дороги, которые нужны — дороги, по которым ездят скорая помощь, школьные автобусы и так далее, — приводились в порядок в первую очередь подчеркнул Никитин

Ранее российский лидер Владимир Путин провел встречу с главой Минтранса. Обсуждалась реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли.