Хуснуллин: в современной России дороги лучше, чем в СССР

Хуснуллин сравнил качество дорог в современной России и в СССР Хуснуллин: в современной России дороги лучше, чем в СССР

Москва24 ноя Вести.Дороги в России сегодня значительно лучше и выше по качеству, чем во времена Советского Союза. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, он сам ездит на автомобиле - например, в этом году поехал в Казань.

И, конечно, я могу сказать как автомобилист, что сегодняшние российские дороги значительно по качеству выше и значительно лучше, чем были в Советском Союзе. Это я могу совершенно точно сказать подчеркнул Хуснуллин

Также вице-премьер сообщил о выполнении, а по отдельным показателям - перевыполнении годовых планов восстановления в новых регионах РФ.