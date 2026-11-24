Хуснуллин: к концу 2026 года будет построено и реконструировано 27 тыс. км дорог

Хуснуллин раскрыл, сколько дорог отремонтируют и построят по итогам 2026 года Хуснуллин: к концу 2026 года будет построено и реконструировано 27 тыс. км дорог

Москва24 ноя Вести.По итогам 2026 года будет выполнен план по строительству и ремонту дорог объемом 27 тысяч километров. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, продолжается работа над трассой М-12 "Восток".

Мы в этом году план по дорогам выполняем. По ремонту, по строительству у нас порядка 27 тысяч км дорог построено, реконструировано будет. Мы продолжаем заниматься активно трассой "Запад — Восток" – это М-12 "Восток" до Тюмени, и в ближайшее время готовы будем к открытию этой трассы. Мы продолжаем работу дальше обхода Тюмени, Омска, Новосибирска, расширение дорог…, расширение всей трассы и подъезд к Владивостоку. То есть мы системно этим вопросом занимаемся сказал Хуснуллин

Кроме того, по его словам, реализуются крупные проекты по развитию Ленинградской области и Санкт-Петербурга – это важный транспортно-экономический узел России.

Ранее Хуснуллин отметил, что на сегодняшний день основной грузопоток идет на Восток, причем как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.