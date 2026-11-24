Москва24 ноя Вести.По участку Москва – Казань ежегодно проходят 87 миллионов тонн грузов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Он напомнил, что за последние несколько лет в России появилось 3,7 тысячи километров скоростных дорог.

Могу сказать, что только по участку, например, Казань – Москва в год 87 млн [тонн] грузов едет и десятки миллионов пассажиров. То есть мы видим, что везде, где появились новые дороги, появились новые пассажиры и новые грузы. То есть имеющиеся дороги, они остались работать почти в таком же режиме, и появился новый и грузопоток, и пассажиропоток. То есть это показало свою востребованность сказал Хуснуллин

Ранее вице-премьер сообщил, что по итогам 2026 года будет построено и реконструировано 27 тысяч километров дорог в России.