Хуснуллин рассказал, как ездил за рулем КАМАЗа Хуснуллин: я за рулем КАМАЗа проехал через страну

Москва24 ноя Вести.Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой, как проехал за рулем КАМАЗа практически через всю страну.

Журналист поинтересовалась, ездит ли чиновник за рулем и куда именно.

Я сам езжу. Я вот, кстати, в этом году в Казань проехал за рулем. Конечно, вспоминаю я, по трассе Казань – Москва много раз ездил. Я вообще за рулем КАМАЗа проехал всю страну фактически – до Урала и до Ташкента, до Баку в свое время, это еще во времена Советского Союза сказал Хуснуллин

Вице-премьер отметил, что дороги в стране стали намного лучше, чем это было раньше.

В Казань сейчас вообще по скоростной дороге едешь. Я ездил на участках до Уфы, ездил до Пермского края, до Екатеринбургской области. То есть я проехал все в период стройки… Многую часть проехал на машине. И где-то я пролетел на вертолете и видел состояние дорог. Например, трассу М-8 "Холмогоры" – от Москвы до Вологды – часть проехал на машине, а часть пролетел на вертолете, чтобы посмотреть ее загруженность, состояние ремонта. Поэтому могу сказать, что дороги у нас точно стали в стране лучше добавил он

Также в интервью Хуснуллин сообщил, что по итогам 2026 года будет построено и реконструировано 27 тысяч километров дорог