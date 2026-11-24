Хуснуллин: планы по восстановлению в новых регионах за 2026 год выполнены

Хуснуллин сообщил о выполнении годовых планов восстановления в новых регионах Хуснуллин: планы по восстановлению в новых регионах за 2026 год выполнены

Москва24 ноя Вести.В России выполнены планы этого года по восстановлению объектов в новых регионах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Он ответил на вопрос о предварительных итогах 2026 года в части исполнения нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и восстановления объектов в новых регионах.

По новым территориям мы все планы выполнили. У нас даже – мы дали дополнительное финансирование на дороги буквально неделю назад, – то есть даже план перевыполнен. Мы ставим задачу к 2030 году выйти на среднероссийскую обеспеченность [новых регионов] качеством дорог. Думаю, что выйдем раньше. Все другие показатели нацпроекта у нас в основном выполняются. В целом по дорогам по стране мы тоже видим, что план будет выполнен сообщил Хуснуллин

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой о планах обновления троллейбусного парка в республике и поставки в регион новых автобусов.