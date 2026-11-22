Депутат: 31 миллиард рублей направят на ремонт и строительство дорог в регионах Депутат Демин: 31 миллиард рублей выделен на региональные дороги

Москва22 ноя Вести.Депутаты Госдумы РФ во втором чтении одобрили выделение из федерального бюджета на 2027-2029 годы почти 31 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог в регионах. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы РФ Алексей Демин.

Почти 31 миллиард рублей пойдет на региональные, местные дороги. То есть это не трассы, которые мы видим по телевизору часто, а такие дороги поселковые, от районного центра до поселка, которыми пользуются ежедневно тысячи людей, которые находятся в деревнях и городах сказал Демин

Ранее председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) Вячеслав Петушенко рассказал, что в 2026 году в новых регионах России планируется отремонтировать 800 километров автомобильных дорог.