Российским регионам в 2027 году направят 3,6 трлн рублей трансфертов Минфин: регионы РФ получат 3,6 трлн рублей трансфертов в 2027 году

Москва27 окт Вести.Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений одобрила методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов регионам России на 2027-2029 годы, запланированы трансферты на общую сумму 3,6 трлн рублей, информирует Министерство финансов РФ.

Заседание прошло в правительстве под председательством вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова и заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева.

Согласно проекту федерального бюджета, в 2027 году регионам предусмотрено 239 трансфертов на общую сумму 3,6 трлн рублей, из которых 209 подлежат распределению. В 2028 году запланирован 221 трансферт на общую сумму 3,6 трлн рублей, в 2029 году – 212 трансфертов на 3,5 трлн рублей сообщается в материалах министерства

Распределение средств между субъектами внесут в рамках поправок правительства ко второму чтению проекта федерального бюджета.

Трехсторонняя комиссия является совещательным органом, в который входят представители правительства, депутаты Госдумы и сенаторы. Она рассматривает проекты актов, связанные с правилами предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, а также вопросы выдачи, распределения и возврата бюджетных кредитов регионам на инфраструктурные проекты.

Средний плановый дефицит бюджета России на ближайшие три года составит 2% ВВП, что является небольшим показателем с учетом стоящих перед РФ глобальных задач, отмечал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов.