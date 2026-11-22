Депутат Алтухов: более 1 млрд рублей выделено на развитие агротуризма и технику

Развитие сельских территорий: Госдума выделит миллионы на туризм и спецтехнику Депутат Алтухов: более 1 млрд рублей выделено на развитие агротуризма и технику

Москва22 ноя Вести.На развитие сельского туризма из федерального бюджета будет выделено 630 миллионов рублей, а также более одного миллиарда рублей – на поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной техники. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Сергей Алтухов.

В рамках второго чтения проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, депутатами Госдумы IX созыва было проведено детальное распределение средств и внесение поправок с целью усиления поддержки приоритетных направлений, одним из которых является развитие сельских территорий.

Мы будем поддерживать развитие сельских территорий, инфраструктуру для селян, льготную ипотеку. Мы предусмотрели дополнительно выделение 630 миллионов рублей на развитие сельского туризма. Более миллиарда рублей мы предусмотрели дополнительно на поддержку наших производителей сельхозтехники заявил Алтухов

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России возросла популярность сельского туризма, в том числе среди гостей из-за рубежа. Глава государства также добавил, что агротуризм позволяет ближе познакомиться с российскими традициями выпекания хлеба, готовки сладостей, молочной продукции и виноделия.