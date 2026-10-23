В России расширят программу социальной газификации на сельские дома культуры Путин поручил распространить программу социальной газификации на сельские ДК

Москва23 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить программу социальной газификации на сельские дома культуры.

Как сообщили в Кремле, глава государства утвердил перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры говорится в документе

Кроме того, российский лидер распорядился дополнительно выделить субъектам из резервного фонда правительства 1,2 миллиарда рублей для предоставления гражданам субсидий на покупку газового оборудования и проведение в границах земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям.

Помимо этого, Путин поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать формирование цен на газовое оборудование и услуги по его установке. Также ведомство должно будет принять меры по недопущению необоснованного роста стоимости такого оборудования.