Москва23 октВести.Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить программу социальной газификации на сельские дома культуры.
Как сообщили в Кремле, глава государства утвердил перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации.
Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение программы социальной газификации на сельские дома культурыговорится в документе
Кроме того, российский лидер распорядился дополнительно выделить субъектам из резервного фонда правительства 1,2 миллиарда рублей для предоставления гражданам субсидий на покупку газового оборудования и проведение в границах земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям.
Помимо этого, Путин поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать формирование цен на газовое оборудование и услуги по его установке. Также ведомство должно будет принять меры по недопущению необоснованного роста стоимости такого оборудования.