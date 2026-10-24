Путин поручил выделить еще 1,2 миллиарда на субсидии для социальной газификации

На субсидии для социальной газификации выделят дополнительные деньги Путин поручил выделить еще 1,2 миллиарда на субсидии для социальной газификации

Москва24 окт Вести.На субсидии для социальной газификации в 2026 году выделят дополнительные 1,2 миллиарда рублей. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина и перечень задач опубликованы на сайте Кремля.

Правительству РФ… предусмотреть выделение в 2026 году из резервного фонда правительства бюджетам субъектов РФ дополнительно 1,2 млрд рублей в целях предоставления гражданам субсидий на приобретение газового оборудования следует из документа

Планируется также провести в границах земельных участков работы, необходимые для технологического присоединения к газораспределительным сетям.

Поручение исполнят 1 ноября 2026 года. Ответственным назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее стало известно, что в России планируют расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры.