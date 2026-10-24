Москва24 октВести.На субсидии для социальной газификации в 2026 году выделят дополнительные 1,2 миллиарда рублей. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина и перечень задач опубликованы на сайте Кремля.
Правительству РФ… предусмотреть выделение в 2026 году из резервного фонда правительства бюджетам субъектов РФ дополнительно 1,2 млрд рублей в целях предоставления гражданам субсидий на приобретение газового оборудованияследует из документа
Планируется также провести в границах земельных участков работы, необходимые для технологического присоединения к газораспределительным сетям.
Поручение исполнят 1 ноября 2026 года. Ответственным назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.
Ранее стало известно, что в России планируют расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры.