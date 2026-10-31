Москва31 окт Вести.У россиян набирает популярность агротуризм, также известный как сельский туризм - формат отдыха, при котором путешественники отправляются на ферму или в деревню. О появлении этого тренда сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Эксперт заявил, что в настоящее время видит рост популярность внутреннего туризма в России.

Также стоит отметить достаточно динамичный рост агротуризма в России сказал Щербаченко

По его словам, число объектов агротуризма в России планируется увеличить до 28 тысяч к 2030 году, что благодаря чему можно будет добиться четырехкратного роста сектора по сравнению с нынешними показателями.

По данным собеседника журналистов, в 2028 году турпоток на объекты сельского и агротуризма может составить 1,5 млн человек в год.

Щербаченко полагает, что главное достоинство агротуризма – доступность. По его словам, это простой способ отдохнуть от суеты города.

Ранее в Россельхозбанке рассказали, чем выгоден агротуризм.