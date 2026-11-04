Москва4 ноя Вести.Тренд на "медленный" туризм стал набирать популярность среди туристов в России. Подробнее о модном течении в интервью ИС "Вести" рассказала эксперт Российского союза туриндустрии Татьяна Юркина.

По ее словам, новая концепция предлагает заменить гонку за достопримечательностями вдумчивым знакомством с местом отдыха на одной локации.

Сейчас очень модно, очень распространенно, называется "слоу-туризм". Многие выбирают этот формат отдыха, потому что городская жизнь нас выматывает, и в свои выходные, в своих маленьких поездках, больших поездках люди хотят минимум перемещений, больше отдыха или каких-то впечатлений на одной локации сообщила Юркина

Республика Карелия и Ленинградская область сегодня пользуются популярностью у "медленных" туристов, добавила она.

Можно отправиться в Республику Карелия. Замечательно карельский лес осенний выглядит. Необязательно уезжать далеко. Есть красивые локации, такие как Долина водопадов… Рассмотрим Ленинградскую область – Выборг с его европейскими вайбами совсем под рукой. Мы можем сделать отличные фотографии на самых популярных локациях, насладиться парком Монрепо в хорошую погоду, либо отправиться в Ивангород и посмотреть через реку на другую страну рассказала Юркина

Ранее аналитики выяснили, что самый большой рост спроса на новогодний отдых у россиян был зафиксирован в Вологде и Кисловодске, также в рейтинг городов вошли Владивосток и Тула.