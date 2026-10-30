Россияне все реже планируют путешествия на новогодние праздники Россияне сократили спрос на новогодние туры

Москва30 окт Вести.Почти 4,5 млн россиян намерены во время предстоящих новогодних каникул отправиться в путешествие, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Статистика включает в себя лишь внутренние направления.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявил, что показатель упал по сравнению с тем же периодом 2025 года на 4-5%.

Ромашкин связал снижение спроса на организованные путешествия в новогодние праздники с уровнем потребительской активности россиян, которые начали чаще экономить на отдыхе.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что россиянам не стоит рассчитывать на горящие туры на Новый год на внутренних и зарубежных направлениях.

Горящая путевка подразумевает, что количество предложений на рынке превышает спрос на конкретные даты. Зачастую на туристическом рынке происходит наоборот, пояснила Ломидзе.