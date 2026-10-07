Исследование: россияне чаще ездят за рубеж с целью шопинга и гастротуризма

Исследование: россияне стали чаще ездить за границу для шопинга и гастротуризма Исследование: россияне чаще ездят за рубеж с целью шопинга и гастротуризма

Москва7 окт Вести.Жители России стали чаще выезжать за границу для шопинга, гастротуризма и отдыха на природе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий "Туту", которые приводит ТАСС.

Природный туризм назвали целью зарубежной поездки 15% путешественников (+6 п. п.), доля таких поездок выросла с 6% до 11%. Доля шопинг-поездок увеличилась с 2% до 5%. Растет спрос и на гастротуризм: ради еды и местной кухни за границу ездили 8% путешественников против 4% годом ранее говорится в публикации

В то же время доля путешественников, которые выезжали за границу к родным и друзьям, за год сократилась вдвое, с 18% до 9%. Согласно результатам исследования, главной целью поездки за границу по-прежнему остается отдых, ради которого направлялись за рубеж 58% российских туристов.

В исследовании приняли участие 1 002 жителя российских городов с населением от 50 тыс. человек в возрасте 18-55 лет, совершавших туристические поездки за последний год.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на первое место по числу туристов в Турции, превзойдя по этому показателю Германию.