В РСТ рассказали о новых полезных привычках у российских туристов РСТ: российские туристы стали чаще оформлять дополнительные страховки

Москва23 окт Вести.У российских туристов стали появляться новые полезные привычки, например, многие путешественники стали оформлять дополнительные страховки, а также наметилась тенденция по покупке пакетных туров во время зарубежных поездок. Подробностями с ИС "Вести" поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он отметил позитивную тенденцию, что российские туристы практически перестали опаздывать на посадку в аэропортах.

Многие все-таки получают дополнительные страховки: от невылета, от потери багажа, есть еще другие виды страхования, помимо медицинского. Из последних примет, несмотря на то, что у нас очень много на экране телефона можно посмотреть за одну секунду, многие стали распечатывать документы и брать с собой зарядные устройства, потому что все бывает и нужно всегда быть на связи рассказал Горин

Также организованные группы путешественников стали чаще приобретать пакетные туры во время зарубежных поездок.

Тоже тенденция, примета, все-таки из-за именно гарантий безопасности, количество организованных путешествий, особенно когда планируют наши туристы в зарубежные поездки, 70% выбирают все-таки пакетный тур. А это, кстати, зачастую бывает и дешевле добавил он

Ранее сообщалось, что россияне этой зимой смогут улететь в 40 стран мира без пересадок. С 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание рейсов, которое будет действовать до 27 марта следующего года.