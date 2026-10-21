Вице-президент РСТ: бесплатно можно провести багаж с перевесом до 1 кг

РСТ: ряд авиакомпаний лояльно относятся к небольшому перевесу багажа Вице-президент РСТ: бесплатно можно провести багаж с перевесом до 1 кг

Москва21 окт Вести.Докупить багаж на сайте авиакомпании до начала регистрации на рейс дешевле, чем оплачивать перевес непосредственно в аэропорту. Кроме того, авиакомпании нередко относятся лояльно к небольшому перебору по весу. Об этом заявил ИС "Вести" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Как правило, перевес около полкилограмма не вызывает требований доплаты за перевес багажа. Ряд авиакомпаний лояльно относятся к перевесу до 1 кг сказал Горин

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