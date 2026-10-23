В России предупредили о ловушке в закупках госкомпаний из-за НДС РБК: в закупках компаний с госучастием не урегулирован важный момент

Москва23 окт Вести.Принципиальный вопрос к настоящему моменту не урегулирован в закупках компаний с государственным участием: когда в торгах принимают участие поставщики, находящиеся на различных налоговых режимах, наименьшую цену может предложить компания на спецрежиме, но выгоднее для заказчика будет более "дорогое" предложение, которое предоставляет ему возможность принять к вычету "входящий" налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом говорится в обзоре МЭФ Legal, который есть в распоряжении РБК.

Соответствующую проблему ранее подтвердило решение Верховного суда по делу, в котором организатор закупки (аэропорт) хотел обеспечить сопоставление цен участников на базе "без учета НДС", но суд решил, что такой подход ничем не обоснован. В результате заказчик не может привести цену от участника на упрощенной системе налогообложения и цену от участника на обычной системе к единому знаменателю с целью объективного определения наиболее выгодного для себя предложения, отметили юристы МЭФ Legal.

В статье говорится, что если заказчиком выступает плательщик НДС по стандартной ставке, который использует приобретенные товары или услуги в облагаемых операциях, то сумму предъявленного ему НДС он может принять к вычету. Тогда, пояснили юристы, предложение участника на ОСНО может оказаться для него выгоднее. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Верховный суд настаивают, что решающее значение должно быть у заявленной цены без каких-либо корректировок.

Например, продавец на УСН может предложить цену 110 рублей, а участник на ОСНО - 122 рубля. При этом последний может выделить в цене НДС на 22 рубля (по ставке 22%). Тогда во втором случае затраты заказчика будут на более низком уровне - за счет возможности принять НДС к вычету они составят 100 рублей. РБК пишет, что при этом в логике ВС и ФАС, которые ссылаются на закон о закупках отдельных видов юрлиц 223-ФЗ, победителем следует считать первого участника.