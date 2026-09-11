ФНС завершила спор о налогах на баллы ФНС подтвердила, что баллы маркетплейсов не считаются доходом селлеров

Москва11 сен Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила, что селлеры должны рассчитывать налоги с фактической стоимости проданного товара с учетом предоставленной покупателю скидки. Это следует из письма ведомства, пишет РБК.

ФНС уточнила, что начисленные продавцу за скидки баллы, которые затем используются для оплаты услуг маркетплейса, не считаются его доходом. По сути, они отражают механизм расчета вознаграждения площадки.

Старший партнер юридической компании "Пепеляев групп" Рустем Ахметшин, представлявший в суде интересы селлера, отметил, что ФНС указала прямо – баллы не являются доходом, с которого можно взимать налог.

Когда продавец использует их, он просто платит меньше за продажу, доставку и логистику, то есть сокращает расходы, а скидка доходом быть не может. ФНС отдельно подтвердила, что доход в таком случае – это выручка продавца, то есть сумма, которую продавец фактически получил после покупки деньгами поделился эксперт

Разъяснение, считает юрист, снижает риск налоговых доначислений для продавцов и позволяет маркетплейсам продолжать использовать балльные программы.

Спор вокруг налогообложения баллов возник в начале года, когда налоговые органы начали доначислять селлерам налоги на бонусы, полученные от маркетплейсов за участие в программах скидок. В конце июля ФНС отменила решение о доначислении налога одному из продавцов Ozon, после чего Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение дела.