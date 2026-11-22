Москва22 ноя Вести.В России совершенствуется 44-й Федеральный закон (ФЗ) о государственных закупках путем продления антисанкционных мер и введения новых норм для поддержки бизнеса и организаций, работающих в сфере молодежи, с учетом региональных потребностей и возникающих ограничений. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал председатель Комитета по экономической политике Госдумы РФ Максим Топилин.

По его словам, ежегодный объем государственных закупок по всей стране, финансируемых из бюджетов различных уровней, составляет 14,5 триллиона рублей и осуществляется в рамках 44-го Федерального закона. В этом году ожидается увеличение этой суммы. За время работы предыдущего созыва Госдумы депутаты многократно занимались совершенствованием этого закона, стремясь достичь таких целей, как поддержка малого предпринимательства, обеспечение экономного использования государственных ресурсов и содействие российским производителям. В ходе летней работы в регионах парламентарии поставили перед собой цель провести обсуждения с представителями регионов по актуальным вопросам, касающимся данного закона.

Родился законопроект, который мы приняли в первом чтении — продление ряда антисанкционных норм, по которым правительство и субъекты Российской Федерации должны иметь полномочия закупать продукцию в необходимых случаях у единственного поставщика, все, что связано с новыми территориями. Мы весной дали право субъектам и правительству увеличивать на 10% стоимость контракта, потому что возникают дополнительные логистические ограничения, конкурентные ограничения. И поэтому, чтобы исполнить контракт, нужно его корректировать. То есть, когда вы объем увеличили, то возникло предложение, чтобы и срок контракта тоже можно было увеличить на 10% сказал Топилин

Он также пояснил, какие изменения запланированы в 223-й ФЗ о закупках отдельных организаций.

Мы столкнулись с тем, что, исполняя нормы по доле по малому бизнесу, (закупки у малого бизнеса 25%), некоторые организации пытаются в контрактах выставить достаточно большие штрафные санкции. И чтобы войти в эту систему, они соглашаются на такие условия, а обратных санкций, если вдруг что-то не выполняет заказчик, например, не вовремя оплачивает контракт, таких санкций не предусматривается. Поэтому в 223-й закон прописали норму о том, что это должны быть одинаковые санкции с обеих сторон, если они предусмотрены пояснил Топилин

Депутат рассказал, что благодаря настойчивым просьбам из регионов, удалось изменить норму закупок товаров и услуг у единственного поставщика.

Сейчас появились новая норма, которая позволит организациям, которые работают в сфере молодежи в субъектах Российской Федерации, совершать закупки у единственного поставщика в объеме 600 000 рублей одномоментно или до 5 миллионов в течение года. Такой нормы не было. Субъекты очень настойчиво просили эту норму в законопроект включить рассказал Топилин

Ранее сообщались лидеры роста госзакупок в России. Пальму первенства взяли IТ и медицина, однако закупки в сфере строительства сократились почти на четверть. Всего объем закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ по начальной максимальной цене контракта составил 9,9 триллиона руб. – это на 7% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Средняя сумма контракта уменьшилась на 9% по обоим законам — до 4,7 миллиона и 13,3 миллиона рублей соответственно.