Москва17 сен Вести.Государственные закупки товаров и услуг в сфере безопасности выросли в первом полугодии 2026 года на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра электронной торговой платформы для бизнеса и государства В2В-РТС.

Также в лидерах роста IТ и медицина, однако закупки в сфере строительства сократились почти на четверть.

Всего объем закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ по начальной максимальной цене контракта составил 9,9 трлн руб. – это на 7% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Средняя сумма контракта уменьшилась на 9% по обоим законам — до 4,7 млн и 13,3 млн руб. соответственно.

Крупные капиталоемкие проекты в ряде сегментов запускаются осторожнее, тогда как текущие, обязательные и приоритетные расходы сохраняют или наращивают объем пояснил председатель совета ТПП по развитию системы закупок Дмитрий Сытин

В сфере безопасности объем закупок достиг 139,3 млрд руб., а количество процедур составило 28,7 тыс. Основным драйвером по 44-ФЗ стали услуги охранных служб: их объем вырос на 24%, до 66,3 млрд руб.

В IT объем закупок увеличился на 22%, до 207,3 млрд руб., а число процедур достигло 30,4 тыс. Аналитики отмечают переход заказчиков от отдельных проектов импортозамещения к комплексному внедрению российского ПО и модернизации инфраструктуры.

Медицинские закупки выросли на 20%, до 1,2 трлн руб. Основной объем пришелся на закупки по 44-ФЗ – 1,03 трлн руб., что на 24% больше прошлогоднего показателя. В частности, закупки препаратов увеличились на 30%, расходных материалов и медицинского оборудования – на 20%.

В строительстве объем закупок, напротив, снизился на 23,5%, до 4,3 трлн руб. При этом динамика отдельных сегментов различалась: по 44-ФЗ выросли закупки строительства дорог и коммуникаций, тогда как комплексные строительные закупки сократились на 22,5%, а возведение зданий — на 33%. Эксперты связывают снижение с более осторожным запуском крупных капиталоемких проектов.

Снижение закупочной активности аналитики связывают в том числе со стоимостью финансирования, экономической неопределенностью и изменением инвестиционных планов. При этом эксперты отмечают, что перенос отдельных крупных контрактов между периодами способен заметно влиять на общую статистику и сам по себе не означает пропорционального сокращения реального спроса государства и госкомпаний.