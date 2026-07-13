Инвестиции бизнеса в проекты с госгарантиями достигли 3,7 трлн рублей

Бизнес вложил в проекты с госгарантиями 3,7 трлн рублей Инвестиции бизнеса в проекты с госгарантиями достигли 3,7 трлн рублей

Москва13 июл Вести.К концу 2025 года объем инвестиций в проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) вырос примерно на треть относительно предыдущего года и составил 3,7 трлн рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Механизм СЗПК представляет собой договор между инвестором и государством, гарантирующий стабильность условий реализуемого проекта.

Такие соглашения используются в разных отраслях, прежде всего в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и лесопереработки сообщили изданию в пресс-службе Минэка

Бизнес, как отмечается, продолжает вкладываться в проекты с господдержкой, несмотря на охлаждение экономики.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что бизнес в РФ готов вложиться в систему раннего обнаружения, оповещения и отражения на дальних подступах воздушных атак на промышленные предприятия.