Москва29 сен Вести.Российские государственные компании в январе-августе 2026 года стали закупать больше стационарных телефонных аппаратов, сообщает газета "Ведомости".

При этом, по данным издания, выросло количество закупок стационарных телефонов год к году: на 12,5%, до 3595 процедур.

Расходы государственных компаний на закупку стационарных телефонных аппаратов в январе – августе 2026 года выросли более чем втрое год к году до 118 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года говорится в материале

Директор по проектной деятельности АНО «Телекоммуникационное оборудование» Николай Середин рассказал изданию, что такой рост может быть связан с изменением архитектуры внутрикорпоративных сетей госкомпаний. Он уточнил, что организации, относящиеся к критической информационной инфраструктуре, сохраняют потребность в стационарной телефонии.

Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что в России существенно увеличился спрос на установку стационарных телефонов. По его словам, граждане хотят иметь гарантированный канал связи из-за периодических ограничений в работе мобильных телефонов.