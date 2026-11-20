Доцент рассказал, как обезопасить ценный багаж от кражи в аэропорту Доцент Щербаченко: ценности и деньги следует перевозить в ручной клади

Москва20 ноя Вести.Важные бумаги, деньги, банковские карты и драгоценности следует перевозить в ручной клади, чтобы уберечь их от кражи в аэропорту. Такую рекомендацию дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru Щербаченко прокомментировал случаи с кражами в аэропорту Еревана, где у туристов из РФ из багажа исчезли украшения с бриллиантами. Он рекомендовал распределять ценные вещи между несколькими местами хранения для дополнительной безопасности.

Самые важные вещи – документы, карты, телефон и деньги – лучше держать в поясной сумке. Остальное следует спрятать среди одежды в багаже посоветовал он

По словам доцента, для багажа стоит использовать неприметный или слегка потертый чемодан, не выделяющийся среди других. Не стоит забывать о важности надежного замка и незаметного идентификатора, например, небольшой ленты или наклейки.

Одним из самых популярных гаджетов для защиты багажа являются трекеры. Устройство крепится к чемодану или рюкзаку, и его местоположение можно отслеживать через смартфон напомнил он

Щербаченко добавил, что в багажное отделение разрешено сдавать только одежду, обувь, косметику и недорогие бытовые вещи. Драгоценности и дорогостоящие аксессуары можно перевозить на себе или в специальной мягкой косметичке в ручной клади.

В октябре стало известно, что служба специального контроля аэропортов Таиланда начинает вскрывать багаж пассажиров без их согласия.