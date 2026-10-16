Москва16 октВести.Служба спецконтроля аэропортов Таиланда начинает с 16 октября вскрывать багаж авиапассажиров без разрешения владельцев.
Мера введена в рамках новых правил провоза зарегистрированного багажа, принятых управлением гражданской авиации Таиланда в целях безопасности. Служба спецконтроля теперь имеет право вскрывать багаж пассажиров по подозрению в перевозке запрещенных предметов, не спрашивая разрешения владельцев, сообщает РИА Новости.
В опубликованном еще в августе пояснении о в новых правилах спецконтроля говорилось, что мера "направлена на повышение безопасности полетов в соответствии с международными стандартами".
В объявлении также подчеркивалось, что проверки багажа не будут сплошными и будут проводиться при обоснованных подозрениях, например, когда рентген обнаруживает подозрительные предметы, а вскрытие и проверка будут проводиться в специально отведенном помещении и с фотофиксацией.
Управление авиации Таиланда рекомендовало использовать замки для багажа, соответствующие международным стандартам, такие как замки TSA (стандарт Transportation Security Administration), которые при необходимости можно открыть с помощью специальных инструментов безопасности, не повреждая багаж.