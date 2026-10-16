Таиланд начинает со среды вскрывать багаж авиапассажиров без их разрешения

Таиланд начинает вскрывать багаж авиапассажиров без их разрешения Таиланд начинает со среды вскрывать багаж авиапассажиров без их разрешения

Москва16 окт Вести.Служба спецконтроля аэропортов Таиланда начинает с 16 октября вскрывать багаж авиапассажиров без разрешения владельцев.

Мера введена в рамках новых правил провоза зарегистрированного багажа, принятых управлением гражданской авиации Таиланда в целях безопасности​​​. Служба спецконтроля теперь имеет право вскрывать багаж пассажиров по подозрению в перевозке запрещенных предметов, не спрашивая разрешения владельцев, сообщает РИА Новости.

В опубликованном еще в августе пояснении о в новых правилах спецконтроля говорилось, что мера "направлена на повышение безопасности полетов в соответствии с международными стандартами".

В объявлении также подчеркивалось, что проверки багажа не будут сплошными и будут проводиться при обоснованных подозрениях, например, когда рентген обнаруживает подозрительные предметы, а вскрытие и проверка будут проводиться в специально отведенном помещении и с фотофиксацией.

Управление авиации Таиланда рекомендовало использовать замки для багажа, соответствующие международным стандартам, такие как замки TSA (стандарт Transportation Security Administration), которые при необходимости можно открыть с помощью специальных инструментов безопасности, не повреждая багаж.