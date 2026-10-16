Москва16 окт Вести.Сотрудники тайского аэропорта начали портить российские загранпаспорта. Об этом Mash пишет в MAX.

По данным канала, в Таиланде российским туристам прокалывают документы степлером, прикрепляя к ним квитанции об оплате пошлины или регистрацию. Попытки устранить скобы приводят к тому, что на страницах появляются дыры, а поврежденный загранник могут признать недействительным уже российские пограничники.

Также были случаи, когда сотрудники консульства при выдаче визы клеили на обложку документа наклейки – оторвать их после этого было невозможно.

Помимо этого, российские загранпаспорта (особенно это касается документов старого образца) в Таиланде могут испортиться из-за влажного климата. Страницы могут пойти волнами, обложка расклеиться, а чернила размыться.