Россияне обратились к дипломатам из-за промокших на Пхукете паспортов Россияне обратились в генконсульство из-за промокших на Пхукете паспортов

Москва15 ноя Вести.Несколько россиян обратились в генконсульство России на Пхукете из-за ситуации с паспортами, промокшими в городском отделе иммиграционной полиции во время подтоплений при ливнях. Такое заявление сделал глава консульского учреждения России Егор Иванов в комментарии РИА Новости.

У нас было несколько обращений от российских граждан по поводу промокших паспортов сообщил генконсул

По его словам, кому-то из обратившихся сделали свидетельство на возвращение на родину - документ, действующий вместо паспорта для возвращения в РФ, а кто-то подал документы на новый паспорт и ждет его получения в Таиланде.

14 ноября Telegram-канал Baza сообщал, что мощные ливни затопили миграционный офис на Пхукете, где хранились документы граждан РФ, и загранпаспорта были серьезно повреждены. В публикации было сказано, что о компенсациях пострадавшим пока нет информации.