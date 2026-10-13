К властям Непала обратились за помощью для спасения туристов из России Дипломат Ракшаев: к властям Непала обратились за помощью в эвакуации россиян

Москва13 окт Вести.Посольство России в Непале обратилось за помощью к местным властям для эвакуации группы застрявших в горах туристов. Об этом ИС "Вести" сообщил временный поверенный в делах посольства РФ в Непале Ринчен Ракшаев.

Условия для ночлега плохие. Основной опцией выхода из ситуации является найм вертолета за свой счет, страховками трекеров (горных туристов - прим. ред.) оплата эвакуации вертолетом в результате наводнения не подразумевается. Собственных средств у туристов нет. Посольство обратилось к местным властям с просьбой рассмотреть возможность эвакуации соотечественников сказал он

Накануне стало известно, что девять туристов из России оказались отрезаны от внешнего мира из-за наводнения в Непале. Группа путешественников отправилась в треккинг вокруг горы Манаслу, но из-за разлива реки оказалась отрезанной от маршрута. Сообщалось, что угрозы жизни и здоровью на данный момент россиян нет, они поднялись выше на гору.