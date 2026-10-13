Застрявших из-за наводнения в Непале туристов из РФ эвакуировали на вертолете

Заблокированных в Непале из-за наводнения россиян эвакуировали на вертолете Застрявших из-за наводнения в Непале туристов из РФ эвакуировали на вертолете

Москва13 окт Вести.Группу из девяти россиян, которые застряли на горном маршруте в Непале из-за наводнения, эвакуировали на армейском вертолете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя группы Марию.

Уточняется, что вертолет вывез туристов в поселок Аругат, расположенный ниже по реке, откуда есть неповрежденная дорога в Катманду и Покхару.

У нас все в порядке, только что армейский вертолет вывез всех отмечается в сообщении

12 октября сообщалось, что группа из девяти россиян оказалась отрезанной от внешнего мира из-за наводнения в Непале, которое произошло 11 октября на реке Будхи-Гандаки в округе Горкха в результате оползня.