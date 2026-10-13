Москва13 окт Вести.Путешественники спали на полу храма в непальской деревне из-за внезапного наводнения. Об этом рассказала руководитель группы русских туристов Мария Ерохина в комментарии ИС "Вести".

Речь идет о группе туристов, которые оказались отрезаны от внешнего мира после наводнения на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат 11 октября. Они отправились в трекинг вокруг горы Манаслу.

Мы проснулись в четыре утра от рева реки. Вокруг бегали местные, иностранцы, гиды, колотили в двери, и мы поняли, что происходит стихийное бедствие. Мы схватили свои самые ценные вещи, побежали наверх на холм. Первую ночь мы ночевали на полу церкви выше по склону. Вторую ночь мы ночевали в той же деревне, спустившись вниз. Река сейчас в нормальном состоянии, но никто не знает, как она поведет себя дальше. Ее течение весьма нестабильно. Но сейчас мы уже в безопасной зоне сообщила Ерохина

Ранее временный поверенный в делах посольства РФ в Непале Ринчен Ракшаев сообщил, что посольство России в Непале обратилось за помощью к местным властям для эвакуации группы застрявших в горах туристов. Днем 13 октября стало известно, что девять туристов эвакуировали на вертолете.