Посольство РФ в Непале выразило благодарность за эвакуацию российских туристов

Посольство РФ поблагодарило власти Непала за помощь в эвакуации россиян Посольство РФ в Непале выразило благодарность за эвакуацию российских туристов

Москва14 окт Вести.Российское посольство в Непале выразило благодарность властям Непала за проведение эвакуации российских туристов, которые в результате паводка оказались заблокированы в деревне Джагат. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Посольство выразило уверенность, что помощь иностранным туристам, оказавшимся в беде, является важным условиям для развития туризма в Непале.

Посольство благодарит власти Непала, как центральные, так и района Горкха, за принятые меры по эвакуации группы российских туристов отмечается в Telegram-канале посольства РФ

Подчеркивается, что посольство России в Непале совместно с непальскими партнерами прилагают усилия для поддержания увеличения турпотока российских туристов.

Ранее временный поверенный в делах посольства РФ в Непале Ринчен Ракшаев сообщил, что посольство России в Непале обратилось за помощью к местным властям для эвакуации группы застрявших в горах туристов. Днем 13 октября стало известно, что девять туристов эвакуировали на армейском вертолете.