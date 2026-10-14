Москва14 октВести.Российское посольство в Непале выразило благодарность властям Непала за проведение эвакуации российских туристов, которые в результате паводка оказались заблокированы в деревне Джагат. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Посольство выразило уверенность, что помощь иностранным туристам, оказавшимся в беде, является важным условиям для развития туризма в Непале.
Посольство благодарит власти Непала, как центральные, так и района Горкха, за принятые меры по эвакуации группы российских туристовотмечается в Telegram-канале посольства РФ
Подчеркивается, что посольство России в Непале совместно с непальскими партнерами прилагают усилия для поддержания увеличения турпотока российских туристов.
Ранее временный поверенный в делах посольства РФ в Непале Ринчен Ракшаев сообщил, что посольство России в Непале обратилось за помощью к местным властям для эвакуации группы застрявших в горах туристов. Днем 13 октября стало известно, что девять туристов эвакуировали на армейском вертолете.