Ракшаев: 9 туристов из РФ отрезаны от внешнего мира из-за наводнения в Непале

Девять туристов из РФ отрезаны от внешнего мира из-за наводнения в Непале Ракшаев: 9 туристов из РФ отрезаны от внешнего мира из-за наводнения в Непале

Москва12 окт Вести.Группа из девяти российских туристов оказалась отрезанной от внешнего мира из-за наводнения в Непале. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник посольства России в Катманду Ринчен Ракшаев.

Сегодня стало известно, что в результате произошедшего вчера, 11 октября, наводнения на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат округа Горкха оказалась отрезанной группа из девяти российских туристов, отправившихся в треккинг вокруг горы Манаслу сказал он

По словам советника-посланника посольства РФ, "прямой угрозы жизни и здоровью российских граждан сейчас нет, однако из соображений безопасности туристы поднялись выше на гору и надеются на скорейшую эвакуацию вертолетом".

11 октября в Непале произошло новое наводнение на реке Будхи-Гандаки в округе Горкха после того, как сошедший оползень временно перекрыл русло реки и вызвал прорыв природной дамбы.

Ранее, 26 августа, на севере Непала на границе с Тибетом произошло наводнение, которое стало самым разрушительным в истории страны. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 1 455 человек, еще 5 285 числятся пропавшими без вести. Среди них более 600 иностранных туристов. Из зоны наводнения удалось спасти 13 795 человек.