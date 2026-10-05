В Непале завершают поиски пропавших после разрушительного наводнения Reuters: Непал сворачивает поисковые операции жертв после наводнения

Москва5 окт Вести.Власти Непала постепенно завершают поиски погибших и пропавших без вести после наводнения 26 августа, которое стало самым разрушительным в истории страны. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято Национальным советом по снижению рисков стихийных бедствий на заседании под председательством премьер-министра Балендры Шаха.

Мы мобилизуем имеющиеся ресурсы и людские силы для скорейшего завершения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия подчеркнул он

Одновременно совет рекомендовал Минфину выделить 3,6 миллиарда долларов на более чем 500 программ восстановления пострадавших районов и развитие системы предупреждения о стихийных бедствиях. Большую часть предполагается направить на восстановление электросети и 13 поврежденных ГЭС, еще часть – на ремонт и реконструкцию дорог и мостов.

Наводнение произошло в конце августа на севере Непала. Его причиной стал сход лавины примерно в 20 километрах к северо-востоку от погранперехода "Расувагадхи" на границе с Китаем. Поток горной породы прошел по речному руслу более 70 километров, разрушив населенные пункты и затопив обширную территорию.

Ранее сообщалось, что жертвами стихийного бедствия стали 1 455 человек, еще 5 285 числятся пропавшими без вести. Среди них более 600 иностранных туристов, включая 11 россиян. Из зоны наводнения удалось спасти 13 795 человек.