Потоп в миграционном офисе Пхукета оставил россиян без загранпаспортов

Россияне остались без загранпаспортов после ливней на Пхукете Потоп в миграционном офисе Пхукета оставил россиян без загранпаспортов

Москва14 ноя Вести.Россияне лишились загранпаспортов из-за сильных дождей в Таиланде, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов материала, мощные ливни затопили миграционный офис на Пхукете, где хранились документы граждан РФ. В результате загранпаспорта были серьезно повреждены.

Среди пострадавших оказались клиенты языковой школы, которая помогает оформлять студенческие визы. Представители школы сообщили, что добиваются от властей Таиланда официального подтверждения произошедшего, чтобы из-за испорченных документов у россиян не возникло проблем на границе.

Будут ли пострадавшим выплачивать компенсацию, пока неизвестно.

Ранее СМИ сообщали, что Таиланд начнет взимать туристический сбор с иностранцев не раньше середины 2027 года. По данным газеты Matichon, его размер составит 450 батов - около 13,5 долларов.