Москва4 октВести.Около 3,3 миллиона человек пострадали от паводков в Таиланде, сообщает издание Nation со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.
Паводки затронули более 3,26 миллиона человек из 1,17 миллиона домовладений на территории 27 провинций и Бангкокаговорится в публикации издания
Отмечается, что паводки вызваны продолжительными ливнями, а также стоком воды со стороны гористых северных регионов. По прогнозу метеорологического департамента, в ближайшие дни дожди только усилятся.
Жертвами наводнений в Таиланде уже стали 40 человек. Паводки охватили территорию площадью около 2,7 тысячи квадратных километров, причем наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральных провинциях королевства.