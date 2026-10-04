Nation: в Таиланде последствия паводков затронули около 3,3 млн человек

Около 3,3 млн человек пострадали от паводков в Таиланде Nation: в Таиланде последствия паводков затронули около 3,3 млн человек

Москва4 окт Вести.Около 3,3 миллиона человек пострадали от паводков в Таиланде, сообщает издание Nation со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Паводки затронули более 3,26 миллиона человек из 1,17 миллиона домовладений на территории 27 провинций и Бангкока говорится в публикации издания

Отмечается, что паводки вызваны продолжительными ливнями, а также стоком воды со стороны гористых северных регионов. По прогнозу метеорологического департамента, в ближайшие дни дожди только усилятся.

Жертвами наводнений в Таиланде уже стали 40 человек. Паводки охватили территорию площадью около 2,7 тысячи квадратных километров, причем наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральных провинциях королевства.