Бангкок и шесть провинций Таиланда готовятся к подтоплениям из-за приливов

В Таиланде объявили об угрозе наводнения в Бангкоке Бангкок и шесть провинций Таиланда готовятся к подтоплениям из-за приливов

Москва27 окт Вести.Власти Таиланда предупредили о риске затопления низменных районов и выхода рек из берегов из-за высоких морских приливов. Как пишет газета Khaosod, предупреждение распространяется на Бангкок и шесть провинций в центральной части страны и действует по 5 ноября.

Согласно публикации, оно вступает в силу ежедневно с 06:00 до 15:00 по местному времени. Подтопления угрожают территориям за пределами дамб, а также районам, где нет постоянных противопаводковых сооружений.

Днем ранее сильные дожди вызвали сход селевых потоков и подтопления в жилых районах и туристических зонах курортной провинции Пхукет. Наиболее серьезная обстановка сложилась в районе Патонг, где потоки воды, грязи и камней повредили здания и затопили улицы.

По прогнозу Метеорологического департамента Таиланда, сильные дожди на юге страны продлятся до среды. Накануне стало известно о затоплении на Пхукете отеля с российскими туристами.