В Таиланде появится сбор для путешественников В Таиланде введут туристический сбор

Москва11 ноя Вести.Таиланд начнет взимать туристический сбор с иностранцев не раньше середины 2027 года. Его размер составит 450 батов, или около $13,5, сообщает газета Matichon.

По итогам общественных слушаний, проект поддержали 80,5% участников, а предложенную ставку – 78,3%. В Минтуризма Таиланда допустили, что уже на следующей неделе документ передадут в кабмин после заседания Национального комитета по политике в сфере туризма.

После одобрения правительством и публикации в "Королевской газете" начнется 180-дневный переходный период. Из-за этого первоначальный график с запуском сбора в начале 2027 года сдвигается: власти ожидают, что плату начнут взимать примерно в июне-июле.

В Минтуризма отмечают, что туризм остается важной частью экономики Таиланда, но отрасль не должна зависеть только от бюджетных средств. Власти также указывают, что подобные налоги и сборы уже действуют более чем в 80 странах.

Наиболее удобным способом взимания сбора считают включение платы в стоимость авиабилетов. Часть средств направят на страхование иностранных туристов, остальное – на восстановление туристических объектов и развитие инфраструктуры.

Идея фиксированного сбора для иностранных путешественников обсуждается в Таиланде с 2020 года.

Ранее на Мальдивах изменили правила заполнения туристической декларации IMUGA. С 9 ноября туристы должны подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом, иначе подать документ не получится. Декларацию нужно оформлять и на детей, для несовершеннолетних родители могут использовать свой e-mail.