На Мальдивах обновили правила заполнения туристической декларации На Мальдивах ввели новые правила для заполнения туристической декларации IMUGA

Москва10 ноя Вести.На Мальдивах изменили правила заполнения туристической декларации IMUGA. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на иммиграционную службу островного государства.

Новый порядок действует с 9 ноября. Теперь при оформлении обязательной декларации IMUGA туристам нужно подтверждать адрес электронной почты. Без этого завершить подачу документа не получится.

Для заполнения декларации необходимо зайти на официальный сайт, указать действующий e-mail, получить на него одноразовый код и ввести его в системе. Поскольку декларацию необходимо заполнять и на детей, родители могут использовать при оформлении этого документа для несовершеннолетних свой адрес электронной почты.

После этого турист должен заполнить необходимые данные и отправить декларацию.

IMUGA (Immigration Maldives Unified Gateway Application) - официальная электронная декларация для посещения Мальдив, которая заменила бумажные иммиграционные карточки. Обязательна для всех иностранных путешественников, включая детей. Оформить ее нужно в течение 96 часов до прибытия на Мальдивы.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к Минэкономразвития за помощью в решении проблемы проведения платежей российскими туристами за проживание на Мальдивах.