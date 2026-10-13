"Известия": количество рейсов из РФ на Мальдивы увеличится к новому году

"Известия": РФ и Мальдивы увеличат число авиарейсов к новогодним праздникам "Известия": количество рейсов из РФ на Мальдивы увеличится к новому году

Москва13 окт Вести.Власти России намерены нарастить авиасообщение с Мальдивскими островами в преддверии Нового года. Число рейсов может вырасти вдвое, сообщают "Известия" со ссылкой на Минтранс.

В публикации говорится, что к "Аэрофлоту", который сейчас в основном перевозит пассажиров, будут добавлены новые авиакомпании.

Количество рейсов может вырасти вдвое - почти до двух десятков в неделю отмечает издание

Как сообщили в ведомстве, авиакомпания "Азур Эйр" с конца октября 2026 года хочет начать полеты по маршруту Москва (Внуково) - Мале с частотой три рейса в неделю. Что же касается новогодних праздников, то в этот период планируется увеличение частоты полетов до семи рейсов в неделю.

В Минтрансе добавили, что авиакомпания "Уральские авиалинии" также допускает возможность начала полетов на Мальдивы из городов России.

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