Глава Минтранса Ядров: РФ ведет переговоры по запуску авиасообщения с Малайзией

Россия ведет переговоры по запуску авиасообщения с Малайзией Глава Минтранса Ядров: РФ ведет переговоры по запуску авиасообщения с Малайзией

Москва28 ноя Вести.Россия прорабатывает возможность начала прямого авиасообщения с Малайзией, сообщил в интервью ТАСС глава Министерства транспорта РФ Дмитрий Ядров.

Ведем переговоры по запуску авиасообщения с Малайзией заявил руководитель ведомства

Ранее стало известно, что Москва и Куала-Лумпур намерены окончательно согласовать взаимный безвизовый режим до конца 2026 года.

Как отмечал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев, соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией почти полностью готовы.