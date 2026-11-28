Москва28 нояВести.Россия прорабатывает возможность начала прямого авиасообщения с Малайзией, сообщил в интервью ТАСС глава Министерства транспорта РФ Дмитрий Ядров.
Ведем переговоры по запуску авиасообщения с Малайзиейзаявил руководитель ведомства
Ранее стало известно, что Москва и Куала-Лумпур намерены окончательно согласовать взаимный безвизовый режим до конца 2026 года.
Как отмечал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев, соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией почти полностью готовы.