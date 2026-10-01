МИД: Россия намерена договориться с Бахрейном и Кувейтом о безвизовом режиме

Россия ведет переговоры с Бахрейном и Кувейтом о безвизовом режиме МИД: Россия намерена договориться с Бахрейном и Кувейтом о безвизовом режиме

Москва22 окт Вести.Россия ведет с Бахрейном и Кувейтом переговоры о безвизовом режиме, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко в интервью ТАСС.

С четырьмя странами Персидского залива уже заключены соглашения о безвизовом режиме. Продолжается работа с Бахрейном и Кувейтом. С Саудовской Аравией, Оманом, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами безвизовый режим уже действует для владельцев общегражданских паспортов

МИД надеется, что Бахрейн и Кувейт последуют примеру своих партнеров по региону, заключил Борисенко.