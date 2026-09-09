Минэкономразвития: безвизовые соглашения с Индонезией и Малайзией почти готовы РФ планирует заключить безвизовые соглашения с Индонезией и Малайзией

Москва9 сен Вести.Соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией почти полностью готовы. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, в прошлом году Мьянма, Оман и Иордания открыли въезд для россиян без виз. В 2026 году Россия продолжает расширять безвизовую географию.

Уже в высокой степени готовности с Индонезией соглашение, коллеги по линии МИД активно отрабатывают. И с Малайзией тоже отметил Кондратьев

Он добавил, что граждане этих стран с нетерпением ждут упрощения визовых процедур для туристических поездок в нашу страну. Однако, по словам Кондратьева, в настоящее время не хватает рейсов для въездных потоков. При этом российская сторона предлагает партнерам из Индонезии и Малайзии проработать запуск новых авиарейсов, в том числе через страны Центральной Азии.