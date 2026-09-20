Москва20 сенВести.Россия и Индия обсуждают введение безвизового режима для туристических групп, заявил замглавы МИД Андрей Руденко в интервью "Известиям".
Диалог ведется, продолжается. У наших индийских коллег есть свои идеи и замечания. Я думаю, что он продолжитсяприводят "Известия" слова Руденко
Дипломат уверен, что стороны смогут ввести более комфортный режим для посещения России индийцами и Индии россиянами.
Ранее сообщалось, что 15 сентября вступило в силу решение Таиланда о сокращении срока безвизового нахождения в стране с 60 до 30 дней для граждан ряда стран, в том числе России.