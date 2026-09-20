Руденко: Россия и Индия договариваются о безвизовом режиме для тургрупп

МИД: Россия и Индия обсуждают отмену виз для туристических групп Руденко: Россия и Индия договариваются о безвизовом режиме для тургрупп

Москва20 сен Вести.Россия и Индия обсуждают введение безвизового режима для туристических групп, заявил замглавы МИД Андрей Руденко в интервью "Известиям".

Диалог ведется, продолжается. У наших индийских коллег есть свои идеи и замечания. Я думаю, что он продолжится приводят "Известия" слова Руденко

Дипломат уверен, что стороны смогут ввести более комфортный режим для посещения России индийцами и Индии россиянами.

Ранее сообщалось, что 15 сентября вступило в силу решение Таиланда о сокращении срока безвизового нахождения в стране с 60 до 30 дней для граждан ряда стран, в том числе России.