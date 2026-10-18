Лавров выразил надежду на безвизовый режим со всеми странами ССАГПЗ

РФ рассчитывает, что в будущем поездки во все страны ССАГПЗ станут безвизовыми Лавров выразил надежду на безвизовый режим со всеми странами ССАГПЗ

Москва18 окт Вести.Москва рассчитывает, что в скором будущем россияне смогут посещать все государства, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), без оформления въездных виз. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи девятого стратегического диалога Россия — ССАГПЗ.

Глава МИД обратил внимание на то, что активному укреплению туристических связей уже помогает наличие двусторонних соглашений о безвизовом режиме для обладателей всех видов паспортов с четырьмя из шести государств регионального объединения.

Рассчитываем, что и два оставшихся участника Совета сотрудничества также присоединятся к этим договоренностям отметил Лавров

Ранее сообщалось, что Лавров провел встречу с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом на полях министерского заседания девятого стратегического диалога Россия – ССАГПЗ в Манаме.