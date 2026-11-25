Посол Пакистана выступил за введение безвиза с Россией Посол Пакистана Тирмизи выступил за введение безвизового режима с РФ

Москва25 ноя Вести.Посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи выступил за введение безвизового режима с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС.

Да, я был бы очень рад, если бы у нас был безвизовый режим сказал Тирмизи

По словам посла, количество выдаваемых виз для российских граждан уже увеличилось. Тирмизи также сказал, что Пакистан начал оформление электронных виз для россиян, и с того момента, как он пришел на свой пост, число выданных виз "значительно выросло".

Кроме того, собеседник агентства заявил, что помог многим туристам отправиться в Пакистан, и поток туристов из Пакистана в РФ также вырос.

Ранее Тирмизи заявлял, что Россия и Пакистан решают вопросы авиасообщения и виз.