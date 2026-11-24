Посол Пакистана: Москва и Исламабад решают вопросы авиасообщения и виз Посол Тирмизи: Россия и Пакистан работают над запуском регулярных авиарейсов

Москва24 ноя Вести.Возвращение регулярных авиарейсов и снятие визовых барьеров — те задачи, которые Москва и Исламабад решают сообща. Об этом ТАСС рассказал посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.

Мы хотим наладить наземное, в том числе железнодорожное, сообщение между Пакистаном и Россией. Кроме того, предпринимаются усилия по запуску регулярного авиасообщения приводит агентство слова дипломата

В беседе он признал, что визовый режим прежде создавал для сторон трудности, однако теперь их стараются устранить.

Необходимым посол назвал и поддержание постоянных контактов двух стран. В повестку предстоящих обсуждений, по его словам, войдет ряд российских инвестиционных проектов в Пакистане. Тем для разговора, заметил Тирмизи, накопилось очень много.

Ранее сообщалось, что премьер Пакистана Шахбаз Шариф прибудет в Россию с трехдневным визитом 30 ноября.