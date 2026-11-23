Dawn: премьер Пакистана прибудет в Россию с трехдневным визитом 30 ноября

Глава правительства Пакистана посетит Россию 30 ноября Dawn: премьер Пакистана прибудет в Россию с трехдневным визитом 30 ноября

Москва23 ноя Вести.Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 30 ноября прибудет в Россию с трехдневным официальным визитом. Об этом сообщает газета Dawn.

По информации издания, поездка будет направлена на укрепление двусторонних отношений и достижение договоренностей в энергетической и инвестиционной сферах. Это станет первым официальным визитом Шарифа в Россию.

Как сообщил газете источник в канцелярии пакистанского премьера, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным планируется обсудить сотрудничество в энергетике и оборонной сфере, торговлю, региональную безопасность и инвестиции.

Особое внимание стороны могут уделить восстановлению металлургического предприятия Pakistan Steel Mills, построенного при содействии СССР, а также возможным российским инвестициям в нефтегазовую отрасль Пакистана.

Ранее сообщалось, что отложенный визит премьер-министра Пакистана в Россию ожидается осенью.