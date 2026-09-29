ТАСС: Пакистан с 2027 года начнет переговоры с ЕАЭС о зоне свободной торговли

Пакистан начнет переговоры с ЕАЭС о свободной торговле 1 января 2027 года ТАСС: Пакистан с 2027 года начнет переговоры с ЕАЭС о зоне свободной торговли

Москва29 сен Вести.Пакистан планирует начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом с 1 января 2027 года. Об этом сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи агентству ТАСС.

Мы начали процесс, переговоры начнутся с 1 января 2027 года. Цель - заключить соглашение о свободной торговле сказал он

По словам дипломата, пакистанская сторона уже запустила соответствующий процесс, а сами переговоры должны стартовать в начале 2027 года. Он отметил, что Пакистан сильно заинтересован в этом соглашении.

Ранее сообщалось, что власти Пакистана рассчитывают на визит президента России Владимира Путина до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2027 году.