Мантуров: РФ и Индонезия обсуждают пилотный рейс по Севморпути в 2027 году

Россия и Индонезия могут организовать пилотный рейс по Севморпути в 2027 году Мантуров: РФ и Индонезия обсуждают пилотный рейс по Севморпути в 2027 году

Москва16 окт Вести.Первый рейс с индонезийскими грузами может пройти по Северному морскому пути (СМП) в 2027 году, Россия и Индонезия обсуждают этот вопрос, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Для оценки всех преимуществ маршрута мы прорабатываем с нашими индонезийскими партнерами организацию совместного пилотного рейса по СМП в 2027 году сказал он в интервью "Интерфаксу" в Джакарте

Мантуров отметил, что Индонезия, как и другие страны, заинтересована в диверсификации логистики и альтернативных маршрутах. Партнеры прагматично требуют экономической рентабельности проектов, в свете этого, по словам вице-премьера, СМП сможет стать "эффективным маршрутом экспорта индонезийских товаров и импорта необходимых стране ресурсов.

Северный морской путь – маршрут вдоль северного побережья России, от Карских Ворот до Берингова пролива, через Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Он соединяет Европу с Азией и заметно короче пути через Суэцкий канал. Развитием маршрута и ледокольным обеспечением занимается Росатом. Его глава, Алексей Лихачев, называл Индонезию среди стран, заинтересованных в развитии СМП, наряду с Китаем, Индией и Вьетнамом.

Ранее Мантуров заявил, что Россия и Индия рассчитывают до конца 2026 года подписать межправительственный меморандум о сотрудничестве в развитии СМП.